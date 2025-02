L'USdA denuncia la retallada del SAAS als ajuts de formació de personal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unió Sindical d'Andorra (USdA), juntament amb els membres dimissionaris del Comitè d'Empresa, ha denunciat a través d'un comunicat la retallada del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) en els ajuts destinats a la formació del personal. Segons l'escrit, la parapública ha modificat el Reglament de Formació, de manera que "ara es pagarà com a màxim el 50% de les formacions sol·licitades pel personal". Davant d'aquest canvi, el sindicat reclama que el nou reglament es suspengui fins que el Comitè d'Empresa pugui renegociar-lo.

L'USdA alerta que aquesta reducció de l'ajut podria provocar que el personal "deixi de fer formacions per iniciativa pròpia" i que s'hagi d'assumir "de la seva butxaca una gran part del cost", a més de "sacrificar el seu temps personal". A més, denuncien que no han estat informats prèviament d'aquestes modificacions i exigeixen conèixer "les raons per les quals s'ha pres aquesta decisió".

Una altra de les queixes expressades en el comunicat és la manca de representació del Comitè d'Empresa en el procés de presa de decisions. Segons el sindicat, "no hi havia a la comissió de formació dos membres del Comitè d'Empresa per garantir transparència i imparcialitat". Per aquest motiu, exigeixen explicacions i reclamen que es publiqui a l'intranet del SAAS el 'Pla de Formació' per tal de garantir una major transparència en la gestió dels recursos formatius. Així mateix, sol·liciten que es facin públiques les formacions pagades en els darrers dos anys.