Govern apunta que les condicions del préstec del BEI són millors que les dels bancs privats

Publicat per Daniel Muñoz

Govern apunta que les condicions del préstec de 60 milions efectuat pel Banc Europeu d’inversions (BEI) són millors que les dels bancs privats. La secretària d’estat de finances internacionals, Noelia Souque, ha explicat en una roda de premsa de presentació de l’acord que “tenim clar que amb aquest tipus de cooperació tenim condicions que són favorables”, com per exemple que “no haurem de retornar els diners tan ràpidament” i “els tipus d'interès seran més interessants”. Segons Souque, encara no hi ha un calendari definit, ja que “el primer que hem de fer és el projecte” i “començaríem a treballar justament amb l'equip del BEI per negociar les condicions d'aquí a unes setmanes”. “En els propers mesos haurem de tenir la conclusió final de tot el procés tot plegat”, explica.

Per la seva part, el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha assenyalat que “FEDA va presentar uns projectes per valor de 200 milions d'euros” i que “ara els que ens toca és treballar amb ells per anar prioritzant quins són aquests projectes que eventualment podria finançar el Banc Europeu d'Inversions”. Forné ha destacat que entre aquests projectes es troba el Parc Eòlic del Maià o la interconnexió nova d’Adrall fins a Sant Julià de Lòria.