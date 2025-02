El Banc d’Inversions presta 60 milions d’euros

Verificat per

Verificat per

Publicat per

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha aprovat un préstec de 60 milions d’euros per finançar projectes de transició energètica a Andorra. Aquesta inversió es destinarà a l’impuls de les energies renovables, l’expansió de les xarxes de calor i la millora del subministrament energètic al país.

El banc europeu ha fet pública l’aprovació del finançament a la seva pàgina web després que el consell d’administració del BEI validés la proposta presentada per Andorra. Es tracta del primer préstec que l’entitat atorga al Principat, fet que suposa un pas endavant en l’accés del país a fons de finançament internacional. A més, aquesta operació s’emmarca en l’objectiu del BEI de donar suport a la lluita contra el canvi climàtic en territoris de fora de la UE.

Un cop confirmada l’aprovació del préstec, el Govern i el BEI treballaran conjuntament per formalitzar l’acord i procedir a la signatura en els pròxims mesos. Aquest finançament ha estat possible gràcies a l’acord marc signat entre Andorra i la UE a final del 2022, en el context del procés d’acostament del Principat a Europa. A més, el suport financer del BEI s’afegeix a la feina d’homologació internacional d’Andorra, que ha inclòs l’adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI) i al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa, reforçant l’accés a fons multilaterals.

L’obtenció d’aquest préstec no tan sols facilitarà l’execució dels projectes energètics que el Govern té en marxa, sinó que també contribuirà a guanyar sobirania energètica, reduint la dependència de les importacions i millorant la interconnexió amb els països veïns. La previsió és que aquests fons permetin accelerar la transició energètica, augmentant la producció nacional i garantint la seguretat de l’abastiment.

Les converses per accedir al finançament del BEI han coincidit amb la recta final de les negociacions per a l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. Segons el BEI, el suport tècnic i financer que ofereix representa una palanca de creixement per a Andorra, ja que els projectes finançats contribuiran a alinear el país amb els estàndards europeus i enfortiran la seva relació amb la UE.