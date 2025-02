Arrestat per provocar un accident i donar 1,06 d'alcoholèmia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un turista, de 48 anys, va ser arrestat la matinada de diumenge, a la carretera general 2, a la zona de la Traba, a Canillo, amb una taxa d'1,06 d'alcoholèmia. Els agents van controlar el conductor després de provocar un aparatós accident amb danys materials, quan va xocar contra el talús situat a la part dreta de la carretera quedant travessat al mig. A l'interior del vehicle també hi viatjaven dues persones més, que no van requerir d'assistència mèdica.

Durant el cap de setmana es van arrestat quatre persones més, totes elles per conduir sota els efectes de l'alcohol, tres d'elles implicades en accidents de danys materials. La matinada de dissabte es va procedir a la primera de les detencions, a un conductor de 36 anys, a la Massana, amb una taxa de 2,12 després de saltar-se un stop. A Escaldes-Engordany, el mateix dia al matí, un turista de 20 anys va col·lidir amb un mur de la carretera d'Engolasters. Quan la policia va fer-li la prova, va donar positiu amb 1,70. A la nit, els agents van controlar una turista de 29 anys, que havia tingut un accident a Incles. A l'interior del vehicle hi viatjaven cinc persones, i quatre d'elles van marxar deixant a una persona sola. Els agents van localitzar la resta d'ocupants a 400 metres dels llocs dels fets i la conductora va donar una taxa d'alcoholèmia d'1,28.

Diumenge a la nit, a l'Aldosa de Canillo, un turista de 24 anys va col·lidir contra un altre vehicle, marxant dels llocs dels fets sense fer l'intercanvi de dades. Els agents el van controlar uns minuts després, a Encamp, amb una taxa d'1,03. La matinada d'aquest dilluns, a Andorra la Vella, la policia ha arrestat un turista de 22 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol, amb una taxa de 0,79, i per circular amb el permís suspès.

Dos detinguts per possessió de cocaïna

Dues persones han estat controlades durant el cap de setmana per possessió de cocaïna. La primera detenció es va produir la matinada de divendres a Soldeu, a un turista de 27 anys en possessió de 0,7 grams d'aquesta substància. La matinada de diumenge la policia va arrestar un altre turista, de 24 anys, amb 0,3 grams de la mateixa droga a l'exterior d'un local d'oci nocturn al Tarter.

La matinada de diumenge, al mateix establiment del Tarter, un turista de 36 anys va ser arrestat per causar aldarulls a l'entrada del local, quan el van fer fora. La patrulla que estava de servei el va controlar i va desobeir, intentant fugir i agredir els policies, motiu pel qual va ser detingut. Finalment, dues persones, de 34 i 36 anys, han estat controlades per presentar certificats d'experiència laboral falsificats per tal d'obtenir el permís de residència i treball.