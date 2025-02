Detinguda a Incles per provocar un accident i donar positiu en alcoholèmia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una turista, de 29 anys, va ser detinguda dissabte a la nit després de provocar un accident a la corba d'Incles. La policia va ser requerida sobre les 22:30 hores, per un sinistre "molt aparatós", però que no va provocar cap ferit i només s'han de lamentar danys materials. La conductora va ser detinguda després de realitzar-li la prova d'alcoholèmia i donar un positiu superior al 0,87, per la qual cosa es va procedir a l'arrest. La dona passarà avui a disposició judicial.