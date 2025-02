Milers d'escolars celebren el carnaval

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les rues de Carnaval escolar han omplert aquest matí els carrers del Principat de disbauxa i alegria, amb milers de nens i nenes de les diferents escoles del país que han aprofitat l'ocasió per vestir-se amb les disfresses que han preparat a classe i desfilar pels carrers de les parròquies, abans de la setmana de vacances que comença demà. S'han pogut veure dracs, cuiners i fins i tot hippies en les rues que s'han succeït al conjunt del país.

Les imatges de les rues

A Sant Julià, centenars d'infants han pogut desfilar pels carrers de la parròquia acompanyats de batucades i dels familiars, que esperaven veure'ls passar, i a la Massana, més de 800 escolars han celebrat la rua amb la temàtica dels Jocs dels Petits Estats que se celebraran aquest any a Andorra, com a eix central. La rua més multitudinària s'ha celebrat a Andorra la Vella, amb més de 2.200 escolars, mentre la rua de Canillo ha aplegat uns 400 escolars que han estat acompanyats per la "Cercavila Rebombori", que ha marcat el ritme de l'acte.