La festa del Carnaval

Les emoticones dels escolars de Santa Coloma eren variades, des de la del cor als ulls, passant per la de l'ull tancat, així com la del somriure.

Els alumnes del colegio español María Moliner s'han disfressat de pelegrins del camí de Sant Jaume per fer la rua.

Els petits d'Ordino han desfilat per la parròquia vestits de submarinistes.

Les padrines van aprofitar per disfressar-se d'abelles al Carnaval interparroquial

Els nens i nenes de Santa Coloma s'han disfressat d'emoticones divertides per sortir a gaudir del Carnaval.

Els Jocs dels Petits Estats ha estat la disfressa escollida per alguns alumnes de la Massana.

Els padrins no es volen perdre la rua d'Escaldes

Els padrins no es volen perdre la rua d'EscaldesFernando Galindo

La Catrina mexicana a EscaldesFernando Galindo

La Catrina mexicana a Escaldes

"Els morts se'ls ha de celebrar i no plorar" com diu el refrany mexica. Per això a Escaldes ha sortit a desfilar la Catrina mexicana.