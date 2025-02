Concòrdia demana l’estudi comparat dels cossos especials uniformats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués, ha demanat a Govern l'informe global i els informes detallats per a cada cos especial uniformat analitzat, amb la indicació de l'origen de les dades que s'han proporcionat per la seva elaboració. Segués també ha sol·licitat qualsevol altra informe sobre la funció pública dels cossos especials, que l'Executiu hagi encarregat o realitzat entre l'any 2017 i el primer trimestre d'aquest any. La demanda d'informació ve arran d'una trobada amb representants de diferents organitzacions sindicals amb Concòrdia, apunta el grup parlamentari.