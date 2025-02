L’informe sobre els salaris, previst “en les pròximes setmanes”

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’informe adjudicat a la consultora People Matters s’ha convertit en una patata calenta per al Govern en l’arrencada d’aquest 2025, tot i que ni tan sols se n’ha exposat el resultat i, el que és més rellevant, la proposta de revisió salarial que es fa. Després de la revolta dels mestres per la falta de concreció de Funció Pública i dels avisos per part dels uniformats –que van en bloc– respecte del que pot succeir si la proposta de revisió no satisfà les demandes, dijous era el sindicat de funcionaris del cos general el que feia públic l’enuig pel “menysteniment” del Govern, que no els ha convocat a cap reunió. En resposta a la queixa del Sipaag, el Govern va assegurar divendres que “en les pròximes setmanes es farà la presentació i el retorn del resultat de l’estudi” i que s’explicarà amb tot detall amb la intervenció de l’empresa adjudicatària. Demà, el sindicat d’uniformats hauria de conèixer ja aquesta informació. Però no es concreta quan es farà el trasllat als funcionaris del cos general.

L’encàrrec a People Matters (amb un cost de 29.500 euros) consistia a analitzar les graelles salarials i formular la proposta de política retributiva de l’Administració general. Els sindicats es queixen que s’ha perdut poder adquisitiu i que es paga menys que en altres administracions. A Andorra, per sota de parapúbliques i comuns.

A més, els sindicats dels cossos especials, com ara bombers, policia i funcionaris de presons, han expressat la seva preocupació per la manca de celeritat en la revisió salarial, ja que la consideren urgent per captar nous agents. Aquestes reivindicacions s’afegeixen a les dels mestres i altres funcionaris, cosa que augmenta la pressió sobre el Govern per abordar la reforma.