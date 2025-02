Admesa a tràmit la querella de la mare del noi del CBD

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La justícia ha admès a tràmit la querella que va presentar la mare del noi condemnat per introduir prop de mig quilo de CBD al país. La dona denuncia el tracte que va rebre per part dels agents de policia que la van atendre quan va intentar entregar evidències que al país s’estava venent el mateix producte pel qual el seu fill va passar més d’un any en presó preventiva i va ser condemnat a quatre anys de presó amb divuit mesos ferms.