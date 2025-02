Grefg afirma que li "ve de gust detonar" l'edifici de l'àvia d'Escaldes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'streamer espanyol David Cánovas, conegut com a Grefg, s'ha pronunciat sobre el cas de l'edifici de l'àvia d'Escaldes en el programa de Twitch Club 113. Després de perdre el procés de desnonament contra la dona, al març de 2024, el youtuber ha expressat la seva frustració assegurant que "em ve de gust detonar l'edifici" perquè ara "està tot parat" després de la resolució judicial en contra seva.

Segons Cánovas, la polèmica va tenir gran repercussió a Espanya perquè "visc a Andorra". A més, considera que la informació difosa pels mitjans de comunicació ha estat esbiaixada en la seva contra. "Només es coneixia el que va explicar l'advocat de l'àvia, i el que jo dic a un directe no arriba ni al 10% de les persones a les quals arriben els mitjans", ha afirmat. En aquest sentit, ha denunciat que la cobertura mediàtica el va presentar com "el més fill de puta del món" i que, malgrat defensar-se, continua rebent crítiques: "Ara per més que em defensi em menjo una quantitat de merda espectacular i me'n vaig a prendre pel cul".

Grefg ha explicat que "teníem un edifici que es va comprar per reformar, i vaig veure la notícia que volia desnonar a una dona gran", una situació que ha qualificat de "surrealista". Segons l'streamer, es va notificar legalment als veïns que havien d'abandonar l'edifici, però la dona es va negar a marxar. A més, ha criticat la decisió judicial, afirmant que "el jutge no va mirar els informes ni les proves i va considerar que la dona estava desprotegida", una resolució que diu no entendre perquè "ja no viu allà".

Les declaracions arriben el mateix dia que el Tribunal Constitucional ha reconegut que la Batllia ha actuat amb dilacions indegudes en el procediment judicial que obligava el youtuber a refer els tancaments de l'edifici.