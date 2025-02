Indemnització per a l'àvia de l'edifici de TheGrefg pel retard de la Batllia

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Constitucional ha reconegut que la Batllia ha obrat amb dilacions indegudes en el procediment que fixava que el youtuber TheGrefg havia de refer els tancaments del bloc que va comprar al carrer de l'Obac d'Escaldes. L'advocat de la dona de 81 anys que ocupa l'immoble, Pere Cristòfol, no va amagar el seu malestar per un retard que diu que "no entén ell ni nigua, ja que la fase inicial ha durat 3 anys i la d'execució 2 anys i 3 mesos". Per aquest motiu, es dictarà una indemnització que haurà de pagar l'estat per falta de diligència de la Batllia.

El recurs va ser admès a tràmit per part del Tribunal Constitucional el passat 8 de gener. TheGrefg va iniciar un procés de desnonament que va acabar perdent i l'àvia va reclamar que s'havien de refer els tancaments de les finestres alterats per la reforma que va començar la societat Grefito del youtuber.