L'àvia dels pisos de TheGrefg reclama que es refacin els tancaments

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit estudiar si la Batllia ha obrat bé i sense dilacions en l'execució de la sentència que fixava que el youtuber TheGrefg havia de refer els tancaments del bloc que va comprar al carrer de l'Obac d'Escaldes, segons publica el BOPA aquest matí. L'immoble estava ocupat per una dona de 81 anys contra la que TheGrefg va iniciar un procés de desnonament que va acabar perdent i l'àvia va reclamar que s'havien de refer els tancament de les finestres alterats per la reforma que va començar la societat Grefito del youtuber. La justícia va donar la raó a l'arrendatària i el cas ha arribat al Constitucional perquè "no s'està actuant amb rapidesa a l'hora de realitzar els tancaments sol·licitats el gener del 2021", ha explicat l'advocat de la dona, Pere Cristòfol. El lletrat ha assenyalat que "volem que el ministeri Fiscal és pronunci sobre si hi ha dilacions indegudes per part de la Batllia".

El ministeri Fiscal té ara 13 dies hàbils per decidir respecte al tema i 13 dies més per treure les conclusions. Una vegada hagin passat aquests dies, serà el Tribunal Constitucional qui tindrà l'última paraula. L'advocat lamenta que "portem dos hiverns sense obtenir resposta de la Batllia i cinc hiverns en aquest procés. Ja fa prou que dura".

La llogatera dels pisos al·lega en el recurs d'empara al Constitucional que se li han vulnerat els drets constitucionals a un procés degut i a un judici de durada raonable per no executar la sentència que ordenava refer els tancaments.