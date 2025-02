Govern defensa que a les proves per a interins no s'ha incrementat la dificultat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre portaveu ha afirmat avui que no té constància que "s'hagi incrementat la dificultat en les proves" que s'estan fent perquè els interins de l'Escola Andorrana puguin aconseguir plaça de treballadors públics com a professors de Ciències Socials, o que "les preguntes s'escapin del temari". Guillem Casal responia així a les queixes que alguns eventuals han fet per les notes dels exàmens en denunciar que estant sent molt baixes i només sis aspirants continuen en la cursa per a les 26 places ofertades. Els candidats han criticat que estan obtenint 2 i 3 de qualificació quan a les avaluacions que els fan els superiors cada any obtenen bons resultats i Casal ha comentat que "potser la dificultat de les proves era superior al que es requeria en l'avaluació d'any a any".

Guillem Casal ha recordat que aquestes proves eren per als interins que porten més de 5 anys als centres educatius i els que no les hagin superat tenen la possibilitat d'optar a la nova convocatòria que es farà per als que no superen els 5 anys de docents. I ha defensat l'exigència dels exàmens per "garantir que la qualitat als centres sigui la millor possible".