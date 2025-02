Queixes dels interins d'educació per les baixes notes per consolidar les places

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos interins d'educació s'han queixat sobre les notes obtingudes en el recent edicte de mobilitat per a docents de català i ciències humanes i socials, segons ha explicat el grup Andorra Endavant, que arran d'aquest fet, la consellera general Noemi Amador ha entrat una bateria de preguntes a Govern. Segons apunta el grup, només sis d'una trentena de candidats han aprovat les primeres proves del concurs. "Aquest fet que genera dubtes sobre els criteris d’avaluació aplicats, especialment quan molts dels candidats compten amb més de deu anys d’experiència docent dins del sistema andorrà i han estat avaluats positivament per caps d’estudi, caps d’àrea i directors al llarg de la seva trajectòria professional" diu el comunicat d'Andorra Endavant, que afirma que "genera perplexitat que aquests mateixos docents, tot i obtenir notes molt baixes al concurs, continuïn exercint com a interins al sistema educatiu, fet que posa en qüestió la coherència dels criteris d’avaluació aplicats".

Amador demana saber quin ha estat el criteri específic per establir el nivell d'exigència en les proves del concurs, així com el perquè de les notes tan baixes. A més, el grup vol conèixer els mecanismes de revisió i control que s'han aplicat durant el procés selectiu, el futur dels docents que no han superat el procés i si el Govern es planteja algun tipus de revisió del model de selecció.

Andorra Endavant insta a Govern a consolidar una plaça fixa prioritàriament al personal que porti anys treballant en el sistema i afirma que "estem preocupats per l’impacte que aquesta situació pot tenir en la motivació i l’estat d’ànim del col·lectiu docent, especialment d’aquells que fa anys que exerceixen amb dedicació i que ara es troben en una situació d’incertesa i frustració".