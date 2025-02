Concòrdia demana pels suspensos dels interins d'educació per consolidar les places

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Concòrdia demana per les baixes notes dels professors interins en els exàmens per consolidar les places. Davant de l'alt nombre de suspesos, el grup parlamentari "vol aprofundir en els motius que poden haver ocasionat aquests resultats". La consellera general, Maria Àngels Aché, es mostra "preocupada per aquests resultats", i exposa que la gran part dels candidats són interins de llarga durada, amb més de deu anys d'experiència "amb molt bones avaluacions".

En aquest sentit, Aché ha entrat una bateria de preguntes sobre el desenvolupament del concurs i demana pel nombre de persones que s'han presentat i quantes no han superat la prova. Un altre dels aspectes pel qual pregunta la consellera és pels motius pels quals la meitat dels candidats no va passar la primera prova oral, i un nombre molt elevat tampoc va passar la segona prova escrita. Aché vol saber per què aquestes proves difereixen de les avaluacions anuals.