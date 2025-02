Acusat d’homicidi per imprudència greu l’implicat en l’accident del motorista a l’N-260

Verificat per

Els mossos d’esquadra han detingut el conductor implicat en l’accident de trànsit que va costar la vida diumenge a la tarda a un motorista andorrà de 21 anys a Montferrer i Castellbò. Més concretament, a l’altura d’Arfa. Segons va anunciar ahir de matí la policia catalana, l’home, de 71 anys, va ser arrestat i acusat d’un delicte d’homicidi per imprudència greu.

L’accident es va produir pels volts de les cinc de la tarda i va ser provocat després del xoc del turisme que conduïa la persona detinguda contra una motocicleta amb matrícula andorrana. Els mossos van explicar que el vehicle va cometre una infracció viària, ja que va efectuar un canvi de sentit en un lloc prohibit quan circulava en direcció Lleida. Això va provocar l’impacte del motorista, que anava en direcció contrària, cap a Andorra.

Segons assenyala el cos de seguretat, l’impacte es va donar contra la part posterior del cotxe just en el moment que aquest s’incorporava al nou carril. El conductor de la motocicleta no va poder evitar la topada. Fruit del cop, aquesta va anar a parar contra la tanca de seguretat, que va provocar que entrés en combustió, incendiant-se.

Fins al lloc on havien tingut lloc els fets es van desplaçar cinc patrulles dels mossos. A més a més, també ho van fer cinc dotacions dels bombers de la Generalitat i dues unitats del sistema d’emergències mèdiques (SEM). Tot i els intents per tractar de reanimar el jove no es va poder salvar la seva vida.

Els tres ocupants del cotxe eren una parella que es trobava en companyia del seu fill que anaven en direcció sud en el moment que va tenir lloc l’accident. El conductor va passar ahir al matí a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.

Arran de l’incident, l’N-260 va quedar tallada en els dos sentits de la marxa creant cues i retencions de fins a dos quilòmetres. Per evitar que la situació del trànsit empitjorés, els cossos de seguretat catalans van desviar la circulació per l’interior del polígon industrial.

Amb aquesta nova víctima, els morts per accident de trànsit a l’estat veí des de principi d’any s’enfilen als 19. D’aquesta xifra, onze van tenir lloc durant el mes de gener i la resta es concentren en els primers quinze dies de febrer. D’aquestes morts, el 37 per cent són motoristes, dada que preocupa les autoritats.

ELS FETS

INFRACCIÓ DE TRÀNSIT

El conductor de 71 anys del cotxe va realitzar un canvi de sentit en un lloc que no estava destinat per poder fer-ho, incorrent en una il·legalitat.

COL·LISIÓ

El conductor de la motocicleta, que tenia 21 anys, no va poder evitar el vehicle i hi va impactar mentre circulava en direcció el Principat.

COMBUSTIÓ

Fruit de l’impacte, la motocicleta va topar contra una tanca de seguretat, provocant que el vehicle entrés en combustió i, finalment, es va incendiar.