El Consell d'Europa lloa els avenços en igualtat i contra la violència de gènere

Els experts del Grup sobre la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (Grevio) del Consell d'Europa han felicitat el Govern per l'acció en matèria d'igualtat, segons assegura l'executiu en un comunicat. Els representants de l'organisme han visitat aquesta setmana el Principat per avaluar la implementació del Conveni d'Istanbul contra la violència envers les dones i la valoració de les mesures aplicades a Andorra ha estat positivia segons assenyala el Govern. Els experts han destacat les polítiques d'igualtat i contra la violència de gènere o el desplegament de la Llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, a més de la creació de l'Institut de les Dones i l'impuls del codi lila, detalla el comunicat.

El Govern remarca que els membres del Grevio han "animat a continuar amb la tasca governamental d'unificació de les dades relatives a igualtat". Els tècnics han pogut obtenir més detalls sobre el terreny de les accions a Andorra que serveixen per avaluar el país juntament amb l'informe que l'executiu va trametre el setembre passat. El conveni sobre prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica del Consell d'Europa va entrar en vigor al Principat l'agost de l'any passat.

Els representants del Grevio han mantingut trobades amb els consellers generals, on es va acordar que l'Estat es faci càrrec de les indemnitzacions a les víctimes, i també s'han reunit amb la secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, el ministeri d'Afers Socials, el de Justícia i Interior, el d'Educació i amb el SAAS, l'administració de Justícia, el raonador del ciutadà i entitats cíviques del país.