L’Estat hauria pagat 125.000 euros per violència de gènere

Si la legislació en tràmit al Consell General sobre indemnitzacions a víctimes de violència de gènere hagués estat vigent en els darrers nou anys, l’Estat hauria hagut d’assumir 125.000 euros en compensacions econòmiques. Aquesta és la xifra estimada a partir de les dades facilitades pel Consell Superior de la Justícia (CSJ), segons les indemnitzacions que s’han concedit des de l’aprovació de la Llei per a l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, en casos que ara estarien coberts pel nou sistema de prestacions. La xifra suposaria una despesa anual per cobrir aquest àmbit de 14.000 euros.

La proposició de llei que actualment treballen els grups parlamentaris preveu instaurar, per primera vegada a Andorra, un sistema de prestacions econòmiques a favor de víctimes de delictes. Aquesta mesura vol garantir que, en situacions en què l’agressor no pugui pagar la indemnització que se li imposa, l’Estat cobreixi aquesta compensació. Això suposa un canvi substancial en la protecció de les víctimes i en l’aplicació del conveni d’Istanbul, ja que fins ara no hi havia cap mecanisme públic que assegurés aquests pagaments.

Tot i aquesta estimació inicial de 125.000 euros –són xifres reals–, el document de valoració econòmica que tenen els consellers de la comissió admet que no és possible calcular amb exactitud quin serà l’impacte d’aquesta mesura en el futur. Això té lloc per diversos factors, com ara les condicions previstes per accedir a les prestacions, les limitacions derivades del règim d’incompatibilitats i els criteris que eventualment s’estableixin per via reglamentària.

Un altre element clau és que el sistema de prestacions serà sempre subsidiari de la responsabilitat de l’autor del delicte. Això vol dir que l’Estat només assumirà el pagament quan quedi acreditat que el condemnat no pot fer-hi front, i posteriorment intentarà recuperar-ne l’import, sempre que no es tracti d’un cas d’insolvència total.

D’acord amb la normativa del Consell General, les proposicions de llei han d’anar acompanyades d’una memòria justificativa i econòmica que expliqui l’impacte previsible de la modificació legislativa. També s’exigeix una anàlisi sobre com la iniciativa té en compte la perspectiva de gènere. En aquest cas, la dificultat per fer una valoració econòmica precisa es justifica pel fet que es tracta d’un sistema inèdit al país.

La comissió d’Igualtat és l’encarregada d’analitzar aquesta proposta i definir-ne els detalls abans que sigui tramitada al Consell General. L’objectiu final és garantir un marc legal que asseguri el pagament d’indemnitzacions a les víctimes de violència de gènere, complint així amb els compromisos internacionals adquirits per Andorra en matèria de drets humans i protecció de les víctimes. El text sencer –memòria i modificació de la llei– encara s’està acabant de debatre en comissió, on hi ha una àmplia majoria favorable i Andorra Endavant és l’únic grup que se’n desmarca. Es tracta de deixar sense efecte la reserva de l’article 30.2 del conveni d’Istanbul i fer la modificació de la llei.