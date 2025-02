Govern descarta fer un esforç ara per ajudar econòmicament Coopalsa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern no revisarà ara les condicions del contracte amb Coopalsa per les despeses que tindrà la companyia per incorporar més conductors per tornar a posar-los horari intensiu. L'empresa havia afirmat ahir que complir aquesta exigència que fixa l'arbitratge pel conflicte amb els xofers suposa fer cinc noves contractacions que no pot afrontar econòmicament aquesta despesa. El portaveu de l'executiu, Guillem Casal, ha afirmat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que hi ha un laude d'obligat compliment per a la concessionària i tenen constància que l'empresa està disposada a respectar-lo "i després es mirarà la situació i el que hem d'atendre". Casal ha especificat que quan es resolgui aquest procediment en curs "s'analitzarà el plec de bases i si implica algun esforç més de l'Administració però ara no ens trobem en aquesta instància".

El ministres ha recalcat que ara es tracta de vetllar pel servei del transport públic i el Govern "ajudarà o complementarà el que marqui el contracte. Hi ha unes regles del joc que s'han de respectar i que estan ben definides". I ha incidit que el criteri de l'executiu és que l'empresa es va presentar amb unes condicions al concurs que va guanyar per cobrir la majoria de línies de transport intern "i si canvia una part s'ha d'analitzar i s'ha de plantejar al final del procediment i haurem d'atendre el que dictamini el Tribunal Superior". Casal ha fet referència a la decisió judicial que hi haurà després que Coopalsa hagi anunciat que porta el laude als tribunals per demanar la nul·litat per imparcialitat de l'àrbitra.