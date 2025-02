Coopalsa afirma que l’arbitratge va ser una imposició del Govern

Coopalsa denuncia que va ser el Govern qui va imposar l’arbitratge amb els xofers, tot i les objeccions que va presentar l’empresa. Les reserves, que van ser presentades a Treball abans de la taula de negociació, manifestaven que l’àrbitra designada pel departament de Treball no complia els requisits legals i, en particular, el requisit d’imparcialitat, “doncs la mateixa és sòcia del mediador que va intervenir en la conciliació prèvia [estarien casats, segons ha pogut saber el Diari], fet pel qual va tenir coneixement previ de les actuacions”, segons va reiterar en el comunicat en el qual va anunciar que impugnarà el resultat de la taula de negociació.

Coopalsa també va considerar que el procediment imposat no s’adequa a les previsions legals en la matèria i que “va afectar de forma greu els drets a la defensa de les parts”. La legislació demana que l’àrbitre sigui jurista, però l’empresa afirma que quan va preguntar si complia aquest requisit no va rebre resposta. A més, les resolucions finals no estaven basades en el dret, tal com demana la legislació en aquests aspectes, segons va explicar.

Pel que fa als treballadors, dijous rebran un nou horari i van afirmar que si no els convenç i no s’ajusta al resultat de la mediació (horaris intensius de 40 hores setmanals repartits en cinc dies de treball) podrien anar a la vaga.