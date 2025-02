Els creadors de Monnet afirmen que s'han pagat l'assistent d'IA

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els creadors de Monnet afirmen que l'eina ha estat desenvolupada plenament per una empresa privada i que, per tant, no ha rebut cap tipus de finançament per part del Govern d'Andorra ni cap altra entitat. Unes suposicions que ha fet Andorra Endavant, degut a la "presència destacada de la cúpula governamental i de la majoria política, fet que podria indicar un suport institucional a aquesta iniciativa". A l'escrit, Josep Antoni Silvestre i Eric Risco, assenyalen que es van convidar a membres de totes les formacions polítiques, inclosa Carine Montaner, "que no va respondre a la invitació", així com amb la resta de persones de l'equip d'AE, que tampoc hi van assistir.

D'altra banda, la imatge de Montaner ha estat utilitzada en "to jocós", fent referència a l'incident que va tenir Montaner amb el Cap de Govern, Xavier Espot, en relació amb la intel·ligència artificial i natural i asseguren que no s'ha obtingut cap rèdit econòmic.