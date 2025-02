Montaner demana si Govern ha subvencionat l'assistent Monnet sobre l'acord amb la UE

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant sospita que el Govern pot haver "subvencionat o finançat d'alguna manera" l'eina d'intel·ligència artificial Monnet, creada l'advocat Josep Antoni Silvestre i l'enginyer Eric Risco perquè els juristes busquin informació sobre l'acord d'associació. La formació argumenta que els dubtes sorgeixen perquè l'assistent té un cost elevat per ser gratuït i pel fet que a la presentació d'aquesta setmana a la seu del Col·legi d'Advocats hi havia una "presència destacada de la cúpula governamental i de la majoria política, fet que podria indicar un suport institucional a aquesta iniciativa". Per aclarir si s'han aportats fons públics a monnet.ad el partit ha fet una "una petició oficial" d'informació.

La formació denuncia a més l'ús "inapropiat" d'una imatge de Carine Montaner "aprofitant l'altercat" al Consell General entre el cap de Govern i ella "per fer la promoció de Monnet". I recalca que la seva imatge s'ha utilitzat "sense consentiment a Instagram" i critica que "no és un acte elegant i distorsiona el debat legítim sobre l'acord amb la UE".

El partit de Montaner es queixa també del que considera crítiques de l'eina Monnet a Andorra Endavant perquè l'informe sobre l'acord encarregat al bufet jurídic Gide de Brussel·les està en francès. I respon que s'ha mantingut en l'idioma original perquè reflecteix les conclusions dels experts i perquè el francès és una llengua plenament reconeguda a Andorra, alhora que incideix que l'acord d'associació està redactat en anglès. La formació afirma que si els promotors de Monnet necessiten una traducció estan disposats a facilitar-la reblant que "amb la tecnologia actual es pot fer en pocs minuts i sabem que ho tenen a l'abast".