La directora del SAAS critica les maneres de fer del comitè

Meritxell Cosan ha replicat el comunicat del comitè d'empresa, fet públic després de la dimissió en bloc, amb crítiques a la forma d'actuar dels representants dels treballadors. "L'enfoc no és correcte, no és la direcció o el comitè, ells mateixos estan seguint una estratègia de posar-se els companys en contra", ha lamentat Cosan. Ha posat com a exemple les crítiques al conveni actual i l'amenaça d'impugnar-lo, amb acusacions als membres del comitè que el va negociar, o que amb la referència a les suposades induccions del vot estiguin titllant els companys de "manipulables".

Respecte les coaccions denunciades ha al·legat no tenir constància, però sí que ha apuntat que de la mateixa manera que treballadors d'urgències demanaven el vot a favor del comitè, altres treballadors poden haver expressat opinions en contra i "què no està en el dret d'expressar-se?". Formalment la direcció no té encara coneixement formal de la dimissió en bloc, que implica ara la convocatòria de noves eleccions per constituir un nou comitè i, per tant, retarda la negociació del conveni col·lectiu. Però Cosan ha recordat que, de fet, la negociació ja era inexistent perquè els representants dels treballadors van negar-se a participar amb el format de taules de treball creat, amb comandaments integrats. La directora general del SAAS ho va defensar perquè són els que tenen un major coneixement del tema a abordar, per exemple les guàrdies i la necessitat de modificar la retribució i acabar amb desigualtats. S'ha estat fent feina internament i es continuarà fent però tot plegat estarà a expenses de la negociació amb el comitè que sorgeixi de les urnes. Un retard que lamenta perquè les millores laborals són una peça clau per captar personal en un context de cada cop més dificultats. Cosan ha lamentat les dificultats d'entesa, la "incongruència" amb què ha actuat el comitè i que en cap moment hagin fet autocrítica. "Tot es culpa de la direcció, o d'Inspecció de Treball", ha ironitzat.