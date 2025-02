El comitè del SAAS denuncia coaccions i dimiteix en bloc

Els membres del comitè d’empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària van anunciar la dimissió en bloc després de denunciar greus irregularitats en el procés de votació de l’assemblea de treballadors, que va tenir lloc ahir. Segons expliquen en un comunicat, han detectat pressions per condicionar els resultats a través de la delegació de vots i amenaces sobre les conseqüències de no signar un nou conveni. Aquesta situació, sumada a la manca de transparència i a les tensions acumulades en la negociació col·lectiva, ha precipitat una crisi que deixa els treballadors sense representació.

El principal detonant ha estat el que els membres del comitè consideren un intent flagrant de manipulació en la votació. Segons el comunicat emès, “ens hem trobat amb un flagrant intent de manipulació de la votació amb coaccions d’algunes coordinacions i comandaments que pretenien manipular el personal amb l’amenaça que si no aconseguim signar un nou conveni perdrem drets”. El Diari ha pogut comprovar que s’ha instat alguns treballadors a delegar el seu vot amb l’objectiu de garantir una orientació contrària a la posició del comitè i a les seves reivindicacions. A la residència El Cedre, per exemple, hi ha hagut prop de 200 delegacions.

Els representants sindicals deixen clar en el comunicat que, en absència d’un nou conveni, el vigent es renovaria automàticament, desmentint els arguments utilitzats per “pressionar” els treballadors. “Volem recordar que si no aconseguim un conveni, es renovarà tàcitament el vigent fins que aconseguim les millores que demanem.” Aquesta crisi arriba després de més d’un any de negociacions fallides per a un nou conveni col·lectiu. Des del novembre del 2023, el comitè ha intentat impulsar millores en les condicions laborals, però denuncia que les seves demandes han estat sistemàticament ignorades tant pel SAAS com pel Govern. A més, alerta de la manca d’accés a informació clau, com les descripcions de lloc de treball (DLT), i el fet que la direcció no els hagi consultat en decisions que afecten directament els treballadors.

Conversa treballadors

També assenyalen com a greus les impugnacions de diversos membres del comitè per part d’Inspecció de Treball, que al·lega defectes de forma en el seu nomenament. Segons el comunicat, “considerem aquestes impugnacions una intromissió intencionada en la nostra organització interna i una manera de manipular els resultats d’una elecció que va ser democràtica, però amb uns resultats que no van ser del gust de la direcció del SAAS”.

El comitè d’empresa també ha tingut xocs recurrents amb la direcció en matèria de salaris i condicions laborals. La implementació de les primes per objectius (DPO) i altres complements retributius ha generat friccions: “Hi ha hagut tensions en relació amb qüestions retributives com la implementació de la DPO i altres complements salarials que considerem rellevants per ser més competitius i atractius.” A la nota denuncien que la comissió paritària ha aprovat modificacions al reglament del pla de carrera que beneficien exclusivament membres de la direcció, una pràctica que, segons ells, agreuja les desigualtats dins del sistema.

Assenyalen que han rebut pressions per no interferir en casos disciplinaris en què s’ha aplicat l’article 47 de mobilitat funcional en comptes de seguir el procediment sancionador establert a l’article 70. “Hem sigut un comitè molest i així se’ns ha fet saber quan acudíem sota demanda d’algun treballador a reunions amb la seva direcció per imposar sancions aplicant l’article 47 en comptes de seguir el procediment sancionador establert a l’article 70.” I subratllen que “la nostra funció no és donar la raó a la direcció”.

Els representants del personal plantegen una crítica sobre l’actual estatus del SAAS. Sostenen que el model de parapública ha quedat desfasat i que el personal sanitari hauria de ser considerat funcionariat, atès que presten un servei públic essencial. “Considerem que l’encaix jurídic actual del SAAS no és el correcte donat que la sanitat és un dret de tots els ciutadans i que el Govern ha de garantir l’accés a una sanitat pública i de qualitat.” Amb la dimissió s’impedeix una votació que, com s’insisteix, estava precedida de “coaccions i pressions”.