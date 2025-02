Casal demana corresponsabilitat als comuns i rebutja que no paguin l'enllumenat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre portaveu ha descartat que la petició dels cònsol perquè l'enllumenat torni a ser gratuït i ha apel·lat a la corresponsabilitat de les administracions per assumir la despesa que reclamaven que torni a assumir FEDA. Guillem Casal ha exposat que els comuns està pagant el rebut de l'enllumenat públic des del 2022 arran de la crisi energètica per la guerra d'Ucraïna i ha recalcat que tot i que els preus de l'electricitat han baixat no estan al nivell d'abans de la pujada d'aquell any. El ministre ha manifestat que les administracions han de tenir un rol exemplaritzant en el procés de transició energètica i d'estalvi i que la mesura de cobrar l'enllumentat "hem vist que ha servit per reduir el consum".

Casal ha remarcat que als ciutadans se'ls demana un esforç per contribuir a la capitalització de FEDA amb els augments de tarifes "i és important que tots hi participem en aquesta corresponsabilitat". I ha destacat que el Govern ja assumeix moltes despeses, entre d'altres fer una transferència als comuns per uns 73 milions d'euros "i la despesa de l'enllumenat públic no arriba al milió". I ha recordat que per aquest exercici ja s'havia decidit aplicar un descompte del 15% en el rebut que paguen els comuns.