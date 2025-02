Els cònsols volen que l’enllumenat torni a ser gratuït per als comuns

Publicat per Víctor González Canillo Verificat per Creat: Actualitzat:

Els cònsols reclamen al Govern i a FEDA que l’enllumenat torni a ser gratuït per als comuns. Fem memòria. Fins al novembre del 2022 hi havia un acord entre les tres parts: l’enllumenat era de franc mentre no se superés el 2% del consum total de la parròquia. La crisi energètica provocada per la invasió russa d’Ucraïna ho va capgirar tot i els comuns van acceptar pagar el servei. L’esforç era necessari per ajudar la parapública a rescabalar-se de les pèrdues per la tendència a l’alça dels preus de l’energia. El cost de l’enllumenat, fins fa dos anys i tres mesos, l’havia assumit íntegrament FEDA.