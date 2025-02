Les matriculacions baixen un 15% al gener

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les vendes de vehicles han seguit en l'inici de l'any la tendència a la baixa del global de l'exercici anterior. La comparativa amb el gener anterior mostra que les 258 matriculacions fetes el mes passat representen una baixada del 15,1% respecte a les 304 de l'inici del 2024, segons publica Estadística. El descens més importants s'ha registrat en els turismes que han passat de 229 a 176, i en les motocicletes i ciclomotors, que cauen de 56 a 44 unitats. Les operacions de camions i camionetes han anat a l'alça amb una evolució de 16 a 33.

Les tipologies de vehicles per tipus d'energia que han augmentat han estat els híbrid gasolina no endollable, de 39 a 42, i la mateixa tipologia de gasoil, de 4 a 12. La baixada més notable s'ha produït en els elèctrics, de 12 a 8, i en els de gasolina, de 176 a 45. Aquests vehicles continuen sent els més venuts al Principat, seguits per les 44 unitats de gasoil i les 42 dels híbrids de gasolina no endollables, segons detalla l'informe.