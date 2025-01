Les matriculacions de vehicles baixen un 6,6% el 2024

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La venda de vehicles ha baixat durant l'últim any. El 2024 s'ha tancat amb 3.775 matriculacions que representen una disminució del 6,6% en comparació amb les 4.041 de l'any anterior, segons publica Estadística aquest matí. La reducció en 266 unitats de les operacions dels concessionaris ha estat més acusada en els vehicles de gasoil que baixen de 736 a 591 i en els de gasolina, que passen de 2.279 a 2.157. La tendència positiva s'ha registrat lleugerament en els vehicles elèctrics, que augmenten de 151 a 158; els híbrids de gasoil endollable s'increment d'11 a 15, el tipus que més varia per percentatge amb un 36,4% de creixement; els híbrids de gasolina no endollable sumen 473 unitats, per les 448 del 2023. També creixen els vehicles sense carburant que han pujat de 81 a 94 operacions.

L'evolució negativa en el conjunt de l'any s'ha vist moderada per la pujada de matriculacions del desembre. Estadística indica que s'han tancat 299 operacions, onze més de les del desembre del 2023. Totes les tipologies de vehicles han anat a l'alça, amb els híbrids de gasolina no endollable, de 30 a 40, i els híbrids de gasoil no endollable, de 7 a 11, al capdavant. L'única categoria que ha baixat és la de vehicles de gasoil, amb una caiguda de 77 a 52 unitats.