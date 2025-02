Coopalsa demana la nul·litat del laude que dona la raó als xofers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Coopalsa ha presentat, davant el Tribunal Superior de Justícia, una demanda de nul·litat del laude arbitral que va dona la raó als xofers. L'empresa defensa que el conflicte "s'hauria d'haver dirimit davant els tribunals", en lloc de la taula d'arbitratge, com pretenia el Comitè d'Empresa. Un altre dels punts que al·leguen des de Coopalsa és que l'àrbitre no complia amb el requisit d'imparcialitat, ja que "és sòcia del mediador que va intervenir en la conciliació prèvia". A més, considera que el laude no s'adequa a les previsions legals en la matèria, i que han afectat de forma greu els drets a la defensa de les parts. En aquest sentit, han demanat la suspensió cautelar de la resolució perquè "comporta unes conseqüències de difícil o impossible reparació a l'empresa i al servei públic prestat".

Tot i la impugnació, el gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, ha afirmat que intentaran "aplicar el laude de manera progressiva i a mesura de les possibilitats de l'empresa". La resolució estableix que, en un termini de 15 dies, Coopalsa ha de reestructurar la planificació perquè els xofers tinguin un horari intensiu de 40 hores setmanals repartides en cinc dies. En aquest sentit, la línia 6, que cobreix el trajecte entre Andorra la Vella i Ordino, ja ha començat a operar amb la nova planificació, i es preveu que s'estengui progressivament a la resta de les línies

Coopalsa adverteix que aquest replantejament organitzatiu els suposarà un increment del 7% del cost del personal, ja que calculen que hauran d'assumir entre cinc i deu noves contractacions i Dallerès avisa que "no serà possible complir amb la planificació dels horaris imposada pel laude i alhora donar resposta a les necessitats actuals del servei públic sense aquestes noves contractacions". Per contra, addueixen que aquest augment "afecta de forma directa l'equilibri financer" i alerten que si no es troba una solució "es posaria en perill el servei públic de transport prestat".