Els xofers respondran amb la vaga si Coopalsa impugna l’arbitratge

Els xofers de Coopalsa estan decidits a convocar una vaga si la direcció de l’empresa de transport públic impugna, finalment, la sentència resultant de la taula d’arbitratge al Tribunal Superior de Justícia. La impugnació, però, és un moviment que encara està en estudi. “No tenim res decidit. Estem examinant la situació. Són els serveis jurídics els encarregats d’analitzar-ho tot. En funció de les seves recomanacions, decidirem fer-ho o no fer-ho, prendrem una decisió en un sentit o un altre”, va afirmar ahir Gabriel Dallerès, gerent de Coopalsa. L’empresa té quinze dies per presentar una impugnació des de la notificació del laude (que es va fer públic el 22 de gener). El termini, així, finalitza el 5 de febrer. Aquests quinze dies també són el període màxim per aplicar la resolució arbitral (que, resumidament, ordena reinstaurar l’horari intensiu i els dos dies de descans setmanal).

Marcelo Orieta, xofer i membre del comitè d’empresa, va explicar ahir al Diari que, malgrat que Coopalsa “pot voler impugnar”, el moviment “no té recorregut”. “La justícia es va pronunciar a favor nostre i això no es pot canviar.” Orieta va ser molt clar pel que fa a les conseqüències de combatre la sentència de la taula d’arbitratge: “Si s’impugna el laude, anirem directament a la vaga.” Considera que és una resposta “inevitable” davant la contestació als tribunals que estudia Coopalsa. “Ells tenen dret a impugnar, però nosaltres tenim dret a fer vaga.” Des de l’empresa ja van pronunciar-se –a través d’un comunicat– sobre el dictamen de la taula: “Es lamenta que la decisió adoptada no hagi considerat aspectes fonamentals que són clau per a una resolució fonamentada en dret que sigui justa i equitativa del conflicte.”

Esther Domínguez, advocada del comitè d’empresa, va reconèixer ahir que la direcció compta amb “la possibilitat de presentar una impugnació”. “Simplement, tenen dret a fer la proposta. Està previst al laude.” Ara bé, també va assenyalar que no és un gest coherent: “Per lògica, no l’haurien d’impugnar perquè, des del moment que van acceptar la figura de la taula d’arbitratge, sabien que hi hauria una decisió.” I va alertar: “No els convé impugnar perquè fer-ho agreujaria el conflicte, enfrontaria més les parts.” A més, la taula d’arbitratge només va dictar sentència sobre dues demandes (aquelles relatives a la modificació dels horaris), la resta de peticions laborals (algunes de caràcter salarial) hauran de ser discutides en la negociació del conveni col·lectiu. “Nosaltres no volem impugnar”, va afegir Domínguez, que també va recordar el motiu únic pel qual es pot impugnar un laude: “No poden combatre la resolució. Han de centrar els arguments en una presumpta infracció de les normes del procediment arbitral.”

Cal recordar que el conflicte laboral entre la companyia i els conductors s’ha intensificat durant les últimes setmanes. A les denúncies sobre l’empitjorament de les condicions laborals, se n’han sumat d’altres, com ara que els xofers contractats –majoritàriament de Llatinoamèrica– estan fent la feina “amb el carnet d’autobús petit”, mentre esperen obtenir “el certificat corresponent”, va explicar Orieta. És en funció de l’acord que Andorra tingui amb el país d’origen dels treballadors que l’homologació del permís variarà o trigarà més temps a ser tramitada. Tal com va explicar Marc Maestre, advocat de Coopalsa, l’enfrontament entre la companyia i els xofers és el primer conflicte col·lectiu que ha requerit la mediació d’una taula d’arbitratge.

Coopalsa és la companyia explotadora de les línies de transport rodat L2 (Andorra la Vella-Encamp), L3 (Andorra la Vella-Soldeu), L4 (Andorra la Vella-Pas de la Casa), L5 (Andorra la Vella-Arinsal), L6 (Andorra la Vella-Ordino) i la Línia Circular (Andorra la Vella-Escaldes-Engordany).