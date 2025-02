La policia i la gendarmeria acorden les actuacions a seguir per combatre el contraban

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El director de la policia i els caps de la unitat de seguretat ciutadana i de la unitat d'intervenció tècnica es van reunir dijous amb el coronel en cap de la gendarmeria per acordar les actuacions a seguir per combatre el contraban. Durant la trobada es va definir el calendari d'actuació de les patrulles mixtes per "reforçar la lluita contra el contraban de tabac i altres delictes que es puguin cometre a la zona fronterera".

A la reunió es van concretar els dispositius que es realitzaran durant el primer semestre de l'any. Així doncs, segons informa el comunicat de la policia, s'efectuaran patrulles conjuntes un cop al mes que s'aniran alternant entre França i Andorra. La primera, que es va posar en marxa al desembre, es va efectuar en territori francès, per tant, el segon dispositiu tindrà lloc al Principat aquest febrer. En els controls que es facin al país veí, també hi participarà la guàrdia civil. La policia destinarà a aquestes patrulles mixtes agents de la unitat de seguretat ciutadana i de la unitat d'intervenció tècnica, entre 4 i 10 efectius, depenent de l'operativa.