Tractorada dels pagesos a l'accés a Andorra divendres o diumenge

Els pagesos haurien decidit organitzar una marxa lenta de tractors a l'accés a Andorra el divendres o el diumenge d'aquesta setmana, segons expliquen fonts de l'anomenada Revolta Pagesa. La tractorada es decidirà en assemblea al llarg d'aquesta setmana, on els manifestants estan convocats a partir de demà per iniciar les protestes que tindran el seu punt àlgid el dilluns, amb talls indefinits a diverses carreteres de Catalunya, entre les quals hi ha l'A-2 a l'altura de Jorba, fins a la Panadella, que afectarà directament la ruta Andorra-Barcelona, o a la mateixa carretera a l'altura de Montferri. Altres punts de tancament anunciats són els de la C-12 a l'altura de Balaguer, arrossegant el tall fins a la C-53 i la C-13, així com a la Nacional II a Alcoletge, fins a la C-13.

La marxa lenta, segons apunten fonts al Diari, es duria a terme entre Anserall i la Seu d'Urgell, però sense la intenció de tallar la carretera o acampar-hi, com podria passaria en els altres punts. Per altra banda, els talls que comencen a partir de dilluns, seran indefinits, i des de Revolta Pagesa s'apunta al fet que "fins que no es doni una solució als problemes, no s'aixecaran els talls". Tot i que aquests tancaments de carreteres es decideixen en assemblea, igual que la seva duració, es podria donar el cas que s'aixequessin en algun moment i s'organitzés una gran manifestació al centre de Barcelona, com ja va passar anteriorment.

Revolta Pagesa, en relació amb els talls indefinits, exposa que enguany seran així "per tal de no caure amb els enganys dels polítics com l'any passat", i anuncia que des de l'organització s'ha preparat els talls "amb tot el que puguem necessitar com generadors, lavabos, fanals, carpes, serveis de barra, foodtrucks, així com ponències sobre agricultura i diferents activitats".

Els manifestants reclamen la desburocratització, el control de plagues de conill de bosc, mesures reals per acabar amb els robatoris o ajuts per la manca de la floració, entre d'altres, sota el missatge: "Tornem al carrer un any després. Capgirem el país, sembrem el futur".