Govern parlarà amb Espanya i amb la Generalitat per evitar els talls dels pagesos

Govern activarà el contacte diplomàtic a través del regne d'Espanya i posteriorment amb la Generalitat de Catalunya per evitar la marxa lenta anunciada avui per l'organització Revolta Pagesa, que podria tenir lloc divendres o diumenge d'aquesta setmana. Així ho ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, apuntant que, si fa falta, també parlaran amb els manifestants. "Andorra no pot ser ostatge de situacions que no genera" ha dit Casal, preocupat perquè aquesta manifestació torni a produir un impacte negatiu al Principat, com ja va passar l'any passat. Casal ha volgut remarcar que "més enllà de les reivindicacions, aquestes s'han de quedar al marge de perjudicar un tercer, en aquest cas Andorra", tot esmentant que el més important és respectar la "llibertat de circulació".