Piqué demana compartir el manteniment del Nacional

Gerard Piqué ha demanat que el manteniment del Nacional sigui compartit, "i no paguem nosaltres tota la festa", ha dit en un comentari a la seva xarxa social X, apuntant que ells mai han demanat la utilització de l'Estadi Nacional de manera exclusiva. El propietari de l'FC Andorra, en resposta a les declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que ells han invertit més de 4 milions d'euros en millores a les instal·lacions, i ha criticat que "l'única inversió significativa feta a Prada de Moles o a l'Estadi Nacional des de la nostra arribada a l'FC Andorra, l'ha fet el comú d'Encamp per arreglar els vestidors i va ser de 500.000 euros". Piqué, en el seu missatge, també ha mencionat els equips espanyols que juguen en estadis de propietat publica i ha finalitzat el comentari dient que "és una evidència que el millor per a tots és que l'FC Andorra es quedi al país, però no a qualsevol preu".