L’atac als agents de la presó mobilitza els funcionaris

L’agressió per part d’un pres a dos agents de la presó dijous passat ha mobilitzat els treballadors dels serveis públics, que fan un diagnòstic altament desfavorable de la gestió interna del Govern, a qui acusen d’ignorar o ajornar les seves demandes i de llançar “declaracions buides”. A través d’un comunicat emès ahir pel conjunt de sindicats que els representen, els empleats expressen que es troben en una situació “límit” atès el “profund malestar, cansament i indignació” produïts per una “gestió ineficaç i negligent”.

L’emissió del comunicat, per cert, va estar motivada per “les darreres declaracions” de la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné, que durant la inauguració de l’any judicial va normalitzar la irrupció de conflictes en una presó: “Un centre penitenciari és un lloc amb més tensions que un altre”.

La suma de treballadors que van comunicar ahir la reprovació inclou bombers, funcionaris de l’administració pública, policies i duaners, personal d’ensenyament i de justícia, agents dels centres penitenciaris, etc. Els sindicats signants del comunicat són A118 (bombers), ABA (bombers), SEP (educació), USDA (Unió Sindical d’Andorra), SPA (presons), SIP (penitenciaris), SIPAAG (cos general) i SIPAAJ (justícia).

Així doncs, els treballadors públics alerten que “cada col·lectiu viu la seva pròpia realitat, però tots coincidim en un punt: la situació actual és insostenible”. Per tal de redreçar aquest context de gran molèstia i esgotament, reclamen mesures urgents i un canvi d’actitud de l’executiu: “Exigim que el Govern deixi d’ignorar el problema i actuï amb responsabilitat. No podem seguir amb promeses buides i ajornaments constants. Calen solucions immediates per [...] evitar que es repeteixin episodis com el viscut pel nostre company al Centre Penitenciari [un dels agents agredits dijous per part d’un reclús podria perdre la visió d’un ull]”.

Pel que fa a les mesures reclamades, aquestes són principalment tres: un “reforç real” de les plantilles per “reduir la sobrecàrrega laboral i garantir un servei públic de qualitat”, una “millora” de les condicions laborals i salarials per “dignificar la feina dels professionals” i evitar “la fuga de talent” (tot i que –assenyalen– “el problema no només rau” en el retoc dels salaris), i un “compromís ferm” per acabar amb la “precarització” dels serveis essencials i “assegurar-ne la viabilitat a llarg termini”.

Al comunicat, els sindicats reiteren que els sectors que representen “pateixen una manca estructural de recursos” i que la “falta de resposta” davant les reclamacions fa “créixer la indignació”. Així mateix, sostenen que es viu una “falta alarmant de previsió” a l’hora d’organitzar les tasques que s’han de desenvolupar. Parlen de “condicions inacceptables”. Els treballadors, finalment, envien un avís rotund al Govern en el cas que no mogui fitxa: “No descartem la intensificació de les mobilitzacions en defensa dels nostres drets i de la qualitat del servei que oferim a la ciutadania”.