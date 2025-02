Cinc conductors detinguts per alcoholèmia després de provocar accidents

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha detingut, durant el cap de setmana, a set persones per conduir sota els efectes de l'alcohol, cinc de les quals implicades en accidents de trànsit de danys materials. El primer va ser divendres, prop de les onze de la nit, a Encamp, quan un conductor de 23 anys va ser arrestat amb una taxa d'alcoholèmia de 2,02 després de bolcar el cotxe. Mentre que el dissabte a la nit, a Racons, la policia va detenir un conductor amb una taxa d'1,57 arran d'un altre accident de trànsit, i en el mateix punt, van aturar un home que va donar un positiu de 2 grams d'alcohol per litre de sang.

L'avinguda del Ravell de la Massana va ser el lloc on, a primera hora d'ahir el matí, un altre home de 27 anys va ser arrestat amb una taxa d'1,74, després de tenir un accident contra un taxi a l'avinguda del Ravell. Unes hores més tard, al migdia, la policia van controlar un conductor de 45 anys a Andorra la Vella amb un positiu de 2,40. Els agents de circulació de la capital el van veure conduir de forma erràtica i el van controlar fins a l'arribada de la policia, quan li van fer el test i va donar positiu.

Un jove turista de 22 anys va ser el seguent detingut, ahir a la nit, per donar positiu al test d'alcoholèmia amb una taxa d'1.60, després de bolcar el cotxe a Canillo. El conductor circulava per la General 2, quan, a zona de la Traba, va perdre el control del vehicle i va bolcar al mig del carril descendent. L'accident va ser de danys materials i no hi va haver ferits, segons apunta la policia. Al vespre, la policia ja havia arrestat un altre home, de 62 anys, per un fet similar. El conductor va col·lidir contra la terrassa d'un bar del carrer Fiter i Rossell d'Escaldes, i quan els agents li van realitzar la prova d'alcoholèmia, el resultat va ser una taxa d'1,28.

Arrestats amb èxtasi

Finalment i pel que fa a delictes contra la salut pública, la policia ha detingut, aquest passat cap de setmana a la frontera del riu Runer, dues turistes de 28 anys que accedien al Principat amb 4,1 grams de tusi i tres pastilles d’èxtasi.