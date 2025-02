Detingut per alcoholèmia després de patir un accident a Racons

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La nit de dissabte es va saldar amb dos conductors detinguts per donar positiu al control d'alcoholèmia a Racons. El primer conductor viatjava en sentit nord per la General 2, quan a l'altura de Racons va perdre el control del vehicle, va envair el carril contrari i va xocar contra el mur de protecció, deixant el turisme malmès. La policia va rebre l'alerta de l'accident al voltant de les nou de la nit i es va traslladar al lloc dels fets, on primerament va poder constatar que ningú havia resultat ferit i seguidament se li va dur a terme el test d'alcoholèmia al conductor, que va donar positiu amb una taxa superior als 1,5 grams d'alcohol per litre de sang, segons fonts policials. Per aquest motiu es va detenir el conductor.

El vehicle va quedar en una zona complicada de la carretera, fet que va comportar que una patrulla es quedés al lloc controlant el trànsit, obrint pas alternatiu i fins i tot, al moment de la retirada del vehicle, tallant la circulació. Va ser en un d'aquests moments, al voltant de les deu de la nit, quan els agents van veure un vehicle que anava amb una roda malmesa, amb la llanta que li tocava a terra, i el van aturar. Fetes les comprovacions pertinents, va fer el test d'alcoholèmia al conductor que va donar una taxa positiva de gairebé 2 grams d'alcohol per litre de sang, fet que va comportar la seva detenció, apunta la policia. Poca estona més tard, i després que els bombers fessin les tasques de neteja i suport, es va poder retirar el vehicle de la calçada i el trànsit es va reobrir a la normalitat.