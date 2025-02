El sindicat del personal penitenciari denuncia la pèrdua de condicions de seguretat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El sindicat del personal penitenciari ha denunciat que els estàndards de seguretat de la presó s'estan perdent "a causa de convergir en una mena de centre psiquiàtric", apuntant que aquest fet "és definit per les patologies de la població interna i per la presa de decisions del personal tècnic aliè al departament d'institucions penitenciàries". Decisions que, segons el sindicat, "estan afectant i impactant molt negativament en el funcionament i la seguretat del centre". Així ho ha manifestat en un comunicat emès aquest matí, condemnant l'agressió per part d'un intern a dos agents ocorreguda el dimecres passat, i on també lamenten les "desafortunades paraules" de la ministra d'Interior i Justícia, Ester Molné, "restant importància als fets ocorreguts, vulnerant i menystenint la nostra professió, classificant els fets de no ser notícia" apunta el sindicat.

Un dels dos agents penitenciaris que van ser colpejats pel pres que es va atrinxerar dijous en una cel·la pot perdre visió. El carceller ha patit lesions greus en un ull a conseqüència del cop de puny que li va propinar el reclús i va haver de ser intervingut d’urgència divendres per l’afectació a la retina.