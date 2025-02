Els sindicats esclaten contra Govern i amenacen amb mobilitzacions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els sindicats de diferents branques s'han unit i han signat un manifest conjunt per "exigir respecte, recursos i solucions", arran de l'agressió per part d'un intern a un agent penitenciari de la Comella. En el manifest, els sindicats denuncien que els seus sectors "pateixen una manca estructural de recursos, una sobrecàrrega de treball i una falta alarmant de previsió per part de les autoritats competents", que afecta també "a la qualitat i seguretat d'aquests serveis per a tota la ciutadania". Els professionals asseguren que "les nostres condicions empitjoren dia rere dia mentre les demandes continuen sent ignorades o ajornades indefinidament" i creuen "que no podem continuar així". Per aquest motiu exigeixen que el Govern "deixi d'ignorar el problema i actuï amb responsabilitat", i reclamen mesures amb urgència.

Els vuit sindicats firmants volen un reforç de les plantilles "per reduir la sobrecàrrega laboral i garantir un servei públic de qualitat" així com una millora de les condicions laborals i salarials "per dignificar la feina dels professionals i evitar la fuga de talent, comptant amb la col·laboració i negociació amb els agents que fan la feina de primera mà, a través dels sindicats i els treballadors". Els sindicats també demanen "un compromís ferm per part del Govern de posar fi a la precarització dels serveis essencials i assegurar-ne la viabilitat a llarg termini".

Els professionals finalitzen el manifest dient que "temps treballant en condicions inacceptables i sentint declaracions buides i mancades d’un raonament i d’un estudi previ i contrastat. Si el Govern no escolta les nostres reivindicacions i no adopta mesures urgents, no descartem la intensificació de les mobilitzacions en defensa dels nostres drets i de la qualitat del servei que oferim a la ciutadania."