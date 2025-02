Més arrest domiciliari per reduir la presó preventiva

Publicat per Àlex Ripoll Andorral a Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La presó preventiva és un tema polèmic per la duresa amb la qual s’aplica en alguns casos. Una de les partidàries de canviar el sistema actual és la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, que va explicar la idea que li ronda pel cap per millorar el procediment actual. “Encara és prematur parlar-ne, però penso que el règim de presó preventiva es podria fer sota arrest domiciliari en determinats casos”, va dir Molné. Les situacions concretes en les quals es podria optar per la reclusió a casa són aquelles en les quals “no hi hagi perillositat, risc de reincidència o que es pugui descartar el risc de fugida”, va dir la ministra. A més, va argumentar que en alguns casos s’haurien de reduir els terminis que la gent es passa pendent de judicis, però va reconèixer que sovint no és possible per la durada de les instruccions en algunes causes.