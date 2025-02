Govern proposa augmentar l’edat de consentiment sexual al Codi Penal

La revisió del Codi Penal estarà enllestida a mitjan any i una de les principals novetats que està valorant el Govern és augmentar l’edat de consentiment sexual i aplicar condicionants segons la diferència d’edat entre els implicats. Ho va explicar ahir la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, després de l’obertura de l’Any judicial.

“No és el mateix algú de 15 anys que té relacions amb un de 19, que un de 15 amb un de 30” Ester Molné, Ministra de Justícia

L’edat exacta que es vol aplicar no ha traspassat perquè primer es vol valorar amb els diversos estaments de la justícia, però la ministra ha afirmat que podria rondar els “15 o 16 anys”. La proposta inclou també un condicionant per la diferència d’edat entre els implicats. “No és el mateix una persona de 15 anys que té relacions amb una de 19, que una de 15 amb una de 30”, va detallar Molné.

Els delictes contra la llibertat sexual han estat els que més han augmentat l’últim any segons les dades de la justícia. Fins al punt que la Fiscalia va detectar dos casos de violacions mensuals, segons va explicar el fiscal general, Xavier Sopena, a la roda de premsa per presentar les dades judicials de dimarts. Així i tot, Govern va descartar ahir augmentar les penes per aquests delictes i apostar per les modificacions que va avançar Molné.

Sopena va estar d’acord a no tocar les sentències pels delictes contra la llibertat sexual i va dir que “tant en el cas de les agressions com les violacions, les penes són prou importants”. Actualment, el càstig per aquests delictes varia de tres a deu anys de presó i, a més, “hi ha agreujants que permeten que la pena sigui més important”, va recordar el fiscal general.

La ruta a seguir per Sopena és incidir encara més en la prevenció per tal de reduir el nombre de delictes. “Més enllà de retocar diferents aspectes de la llei, segurament s’ha de focalitzar en altres aspectes com la informació i les mesures preventives”, va acabar Sopena.