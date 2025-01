Mingorance afronta amb il·lusió i ganes el nou càrrec al Tribunal Europeu dels Drets Humans

Publicat per Agències Andorrza la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

"Estic molt contenta, amb moltes ganes. És molta responsabilitat i fa una mica de respecte, però ganes hi ha". Aquestes han estat les paraules de la jutgessa Canòlic Mingorance sobre les seves sensacions després d'haver estat escollida jutgessa per Andorra del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). La magistrada estarà al tribunal a partir de l'1 d'abril, però no podrà prendre les funcions fins que se celebri l'acte de jurament que està previst que sigui durant les primeres setmanes del mes d'abril. El procés de selecció ha estat llarg. Amb tot, Mingorance ha destacat que "és molt difícil trobar tres candidats en un país petit i significa que hi ha prou gent de valor".

El nou càrrec que assolirà, que ha derivat en una llarga espera, li ha servit per arribar tan preparada com sigui possible. "M'he preparat el millor possible, ho he viscut amb resignació i molt treball" ha declarat. En aquest sentit, ha mencionat que ha pogut parlar amb el jutge al Tribunal Europeu de Drets de l'Home, Pere Pastor. "Quan canvies de feina sempre hi ha coses que et vindran de nou i és un canvi molt important per mi, però he pogut parlar amb ell, ha estat molt col·laborador des de dimarts" ha conclòs.

