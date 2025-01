Govern proposa augmentar l'edat de consentiment a la modificació del Codi Penal

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat avui en el marc de l'obertura de l'any judicial que Govern ha presentat un primer esborrany de les modificacions del Codi Penal als òrgans de la justícia.

Entre les mesures proposades hi ha l'augment de l'edat de consentiment pels delictes contra la llibertat sexual. Molné no ha detallat quin serà l'augment, però podria rondar els "15 o 16 anys", segons ha avançat. La proposta inclou també un condicionant per la diferència d'edat entre els implicats. "No és el mateix una persona de 15 anys que té relacions amb una de 19, que una de 15 amb una de 30", ha detallat Molné.

Pel que fa a les penes, la ministra de Justícia ha descartat augmentar les actuals.