Un pres fa vaga de fam des del 20

Un intern de la presó compleix nou dies de vaga de fam a la Comella en protesta perquè no s’avança en el procés que el va portar al centre, segons ha pogut saber el Diari. L’home, de 34 anys i d’origen algerià, està privat de llibertat per un delicte de violació des del 28 d’octubre passat i el 15 de gener va ser traslladat a l’hospital perquè va amenaçar d’autolesionar-se. Es va activar el protocol de suïcidi i va estar uns dies en vigilància en tornar després de ser avaluat per un psiquiatre, tot i que va tornar a la cel·la normal.

El pres va iniciar la vaga de fam el 20 de gener i el seu estat físic s’ha deteriorat força, perquè es tracta d’una persona de complexió prima i ha perdut gairebé un quilo per jornada, segons les fonts. El reclús va ser portat a la cel·la de vigilància quan va anunciar que deixava d’alimentar-se, es va retirar tot el menjar de l’espai i només està ingerint aigua. L’intern ha assegurat que es troba sense forces per pujar a la llitera i està dormint amb el matalàs a terra des de fa dos dies. L’home podria haver de ser traslladat a l’hospital si el seu estat de salut continua empitjorant perquè a la presó no hi ha servei mèdic durant la nit per poder-lo assistir de manera immediata.

La reclamació de l’intern és que no hi ha cap actuació judicial en la causa per una agressió sexual en una discoteca d’Andorra la Vella per la qual va ser empresonat. El reclús al·lega que no es fa res perquè té un advocat d’ofici i no ha aconseguit que agafi el cas un altre lletrat. El centre penitenciari no vivia des de fa anys aquesta situació perquè els presos que fan vaga de fam abandonen la protesta en pocs dies.