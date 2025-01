El permís de naixement igualitari podria entrar en vigor enguany

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari Concòrdia ha plantejat 4 reserves d'esmenes. Una d'elles demanava una partida a 0 euros per la implementació d'un programa per equiparar els permisos de maternitat i paternitat. La consellera general, Núria Segués, ha argumentat que això ajudaria a la conciliació familiar i per afavorir la igualtat entre homes i dones.

En el seu torn de paraula, el cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat que des de Govern ja estan treballant en un programa per fer efectiva la igualtat. D'aquest programa, Espot ha avançat que fa pocs dies que tenen el resultat del primer estudi d'impacte per analitzar els diferents escenaris que poden sorgir d'equiparar les baixes i que, "si el resultat de l’estudi és favorable, ja el 2025 es podria implantar el permís de naixement igualitari".

La reserva d'esmena de Concòrdia no ha prosperat amb 17 vots en contra i 10 a favor.

D'igual manera, la resta d'esmenes tampoc han tirat endavant. Els líders de l'oposició han demanat una partida per a finançar la retribució dels cuidadors no professionals a càrrec de persones dependents. Una feina que des de la majoria han indicat que ja està en marxa, motiu pel qual tampoc ha prosperat.

Finalment, Concòrdia també ha presentat una esmena per moure 200.000 destinats a subvencionar el transport aeri i destinar-los a un estudi pel transport segregat. Sobre aquesta, Espot ha indicat que cal anar amb compte a l'hora de moure partides, ja que "la partida de transport aeri nacional inclou l’acord amb la Generalitat" i eliminar-la o reduir-la podria tenir causes importants.