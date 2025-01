Rebutjada la reserva d’esmena del PS per a revalorar tots els sous i les pensions segons l'IPC

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

El debat del pressupost ha començat amb la votació de la reserva d’esmenes dels grups parlamentari Socialdemòcrata sobre la revalorització automàtica dels salaris i les pensions. La proposta del PS passava per pactar un augment conjunt de totes les pensions, així com una revalorització anual de tots els salaris, vist el resultat de les negociacions al Consell Econòmic i Social, que ha estat incapaç d’arribar a un acord, segons ha explicat la consellera general, Judith Casal.

La resta dels grups parlamentaris i el conseller no adscrit, Víctor Pintos, han rebutjat la reserva. Així i tot, la ministra de Treball, Conxita Marsol, ha coincidit amb Casal en la necessitat de revisar la llei de negociació col·lectiva per trobar mecanismes per arribar a acords, i ha assegurat que és un tema que ja s’està treballant.

Pel que fa a les pensions, els grups han apostat per l’opció de Govern, que es basa a augmentar les pensions per trams: fins al salari mínim el doble de l’IPC anual, les que estan per sota del doble de l'SMI, pujaran l’IPC i les més altes es mantinguin.

Pel que fa a les altres reserves d'esmena, tampoc han prosperat. El PS ha presentat propostes al voltant de la cotització dels emprenedors jubilats o prejubilats que hagin treballat en el sector públic; una reforma de les pensions per viudetat; la creació d'un fons pel turisme verd i la cultura; i un pla per la compra del primer habitatge.

A l'últim punt, els socialdemòcrates han proposat un programa per finançar el primer habitatge amb un 30% del preu de compra a fons perdut, a menys que es vengui el pis, moment en el qual s'hauria de retornar el prèstec de Govern.