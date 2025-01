Interior endurirà les penes per agressió sexual per reduir els delictes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d'Interior està treballant en una revisió jurídico-tècnica del Codi Penal que inclou el capitol d'agressions sexuals per determinar "quins són els estris que cal modificar o augmentar" per castigar aquests delictes i reduir-ne el nombre de casos, segons ha anunciat el portaveu del Govern. Guillem Casal ha manifestat que les dades de delictes contra la llibertat sexual fetes públiques ahir "esgarrifen". El balanç de xifres anunciat pel fiscal general indica que hi ha hagut un increment del 27% d'infraccions sexuals, amb un augment del 53,3% de les violacions i d'un 30,77% de les relacionades amb la pornografia infantil.

Casal ha assegurat que aquestes dades són "una preocupació que tenim al Govern" i que la titular de Justícia i Interior, Ester Molné, ha explicat en la reunió del consell de ministres avui que s'està analitzant les modificacions de les penes per delictes sexuals més enllà d'aquestes dades perquè ja estava prevista "la modernització del Codi Penal". El ministre ha incidit que evitar aquests delictes sexuals és necessari per vetllar pel conjunt de la societat i ha insistit que la revisió del Codi Penal servirà per analitzar "palanques o mecanismes de política criminal" per reduir aquesta situació. I ha afirmat que espera que el canvi legislatiu "tiri endavant" i que no sap si la revisió afecta altres tipus de delictes.

Guillem Casal ha remarcat que les accions per disminuir aquests delictes també passen per l'educació i un dels mitjans pels quals aposta l'executiu és "seguir treballant per la igualtat efectiva, lluitar contra la bretxa de gènere". I ha recordat que des de la secretaria d'Estat d'Igualtat es desenvolupen accions en aquest sentit que es treballen amb propostes concretes a les escoles per educar els infants des d'edats primerenques en la igualtat entre homes i dones.