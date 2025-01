Violacions disparades, amb dos casos al mes

El fiscal va destacar augments en altres delictes contra la llibertat sexual en els casos d’agressions i abusos sexuals, que van passar de 36 a 43 casos, un augment del 19%. Pel que fa als delictes d’assetjament, van patir una crescuda lleugera, passant de 23 a 25 (+8,7%), i es van detectar dos casos de prostitució, mentre que el 2023 va tancar sense incidències en aquest aspecte.

Sopena va detallar que l’augment generalitzat pot ser a causa de diversos factors: una major consciència social per denunciar les agressions; una millor feina dels cossos de seguretat per derivar les víctimes, i també a un augment de la criminalitat en si.

Els delictes contra la salut pública també van anar a l’alça, amb 377 casos registrats contra els 285 del 2023. Segons el quadre comparatiu, es va computar un augment destacat en el tràfic i la cessió de cocaïna, amb un increment del 60%, passant de 15 casos el 2023 a 24 aquest darrer any. La introducció i el consum de cocaïna també va augmentar considerablement (45,24%) i els casos van passar de 126 el 2023 a 183. L’augment més considerable se’l va endur l’èxtasi, que va passar de 33 infraccions el 2023 a 88 l’any passat, fet que suposa una pujada del 166,7%.

Tot i que alguns delictes van a l’alça en alguns casos, el nombre de crims va anar a la baixa. L’any passat es van produir 6.213 delictes, fet que suposa una davallada de la criminalitat d’un 10% respecte a les xifres del 2023, que va acabar amb 6.901 delictes.

Els delictes contra el patrimoni van baixar un 14% i el 2024 es va tancar amb 594 casos registrats, 95 menys que l’any 2023. Sobre aquests crims, Sopena va destacar que “s’han produït només tres robatoris. Això fa que la xifra no sigui especialment elevada, tenint en compte l’impacte que té aquest tipus de delicte, especialment quan s’exerceix violència contra les persones”. Les infraccions relacionades amb la seguretat en el trànsit també van disminuir un 14,52%, especialment en els casos de conducció sota els efectes de l’alcohol, que van baixar un 18% (310 casos en total). La conducció sota els efectes de les drogues es va mantenir en 90 infraccions, igual que l’any 2023. El còmput global va reflectir una davallada de 71 casos, de 489 el 2023 a 418.

ELS CASOS DE MENORS EN RISC AUGMENTEN A LA BATLLIA

El batlle president de la Batllia, David Moynat, va manifestar que hi ha preocupació a causa de l’increment dels expedients que corresponen a casos de menors en risc. El 2024 es van registrar 73 nous casos, mentre que se n’han evacuat més dels que han entrat, amb un total de 87. Tot i això, l’estoc actual de casos pendents és de 127, un fenomen que Moynat va atribuir, en part, a les creixents dificultats socials i econòmiques de la societat.



En l’àmbit general, l’any 2024 a la Batllia van entrar un total de 8.649 expedients nous, prop d’un 9% menys que l’any anterior (9.523). Aquest resultat té lloc sobretot per la disminució de les causes entrades a la secció d’instrucció, que s’ha reduït en prop de 1.000 expedients, tot i mantenir-se per sobre de les 5.000 causes entrades. L’evacuació d’expedients se situa al voltant dels 9.259 i han quedat a tràmit uns 5.677.



L’activitat del Tribunal de Corts, presidit fins ara per Canòlic Mingorance, s’ha vist marcada per la finalització de la vista oral de la coneguda com a causa BPA, a la qual diversos efectius s’han dedicat gairebé en exclusiva. Durant aquest any, la resta de magistrats han assumit un total de 115 vistes orals. Pel que fa als procediments de primera instància, s’han dictat 157 sentències.



Amb relació al Tribunal Superior, la sala civil és la que va registrar més causes. En total, van entrar 348 expedients, 25 menys que el 2023, que suposa un descens del 7,5%. La sala penal del Tribunal Superior de Justícia va constatar un important increment tant del nombre d’entrades com d’evacuacions d’expedients. En total, l’any 2023 van entrar 97 causes i el 2024 van ser 138 (el 42% més).