Oberta la convocatòria per demanar els ajuts de lloguer

Avui s'ha obert la convocatòria per demanar els ajuts al lloguer i, segons informa Govern, si es fa abans del 31 de març, l'ajut tindrà efectes des de l'1 de gener. L'executiu també recorda que la convocatòria està oberta tot l'any i que la gestió es pot fer a través de la pàgina web de tràmits de Govern o presencialment al servei de tràmits de l'edifici administratiu de Govern.

El consell de ministres va aprovar el passat 18 de desembre eliminar la flexibilització dels criteris per accedir als ajuts al lloguer que estava vigent des del 2022 i també suprimir la pròrroga automàtica que feia que no s'hagués de renovar cada any la prestació. El canvi de les condicions suposa que el mínim de residència per accedir a l'ajuda torna a 5 anys i que el topall d'ingressos se situa en 1,2 del Llindar Econòmic de Cohesió Social (LECS) personal o familiar i el percentatge de participació en l'import de la renda mensual és del 30% en general, i del 35% per a col·lectius prioritaris.